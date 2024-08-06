Парламент Бангладеш распустили

Парламент Бангладеш распущен.

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент для формирования временного правительства после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Republic.

"На основании решения по итогам встречи президента с главами трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации" национальный парламент был распущен", - говорится в пресс-релизе администрации главы государства.

Отметим, что ранее протестующие ворвались в здание парламента страны в Дакке. Они также разгромили резиденцию премьер-министра, разбили статую основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и подожгли его музей.

Число погибших в ходе беспорядков возросло до 109 человек.