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Парламент Бангладеш распустили

Парламент Бангладеш распустили Парламент Бангладеш распущен.
В регионе
6 августа 2024 г. 13:33
Парламент Бангладеш распустили

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент для формирования временного правительства после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Republic.

"На основании решения по итогам встречи президента с главами трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации" национальный парламент был распущен", - говорится в пресс-релизе администрации главы государства.

Отметим, что ранее протестующие ворвались в здание парламента страны в Дакке. Они также разгромили резиденцию премьер-министра, разбили статую основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и подожгли его музей.

Число погибших в ходе беспорядков возросло до 109 человек.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeş parlamenti buraxılıb

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