Парламент Армении не смог избрать президента

Парламент Армении на заседании не смог избрать нового президента республики, у правящей фракции "Гражданский договор" не хватило голосов.

Парламент Армении на заседании не смог избрать нового президента республики, у правящей фракции "Гражданский договор" не хватило голосов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, единственный кандидат на пост главы государства, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян получил голоса только 69 депутатов.



"За избрание Ваагна Хачатуряна на пост президента страны проголосовали 69 депутатов, выборы не состоялись, сегодня назначен второй тур", - заявил глава счетной комиссии Нарек Бабаян.

Согласно конституции, во втором туре президентом республики избирается кандидат, получивший не менее 3/5 голосов (65 из 107) от общего числа депутатов. Следовательно, фракция "Гражданский договор" сможет самостоятельно избрать главу государства.