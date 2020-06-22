Парламент Армении принял скандальный проект поправок к Конституции

Парламент Армении сегодня на внеочередном заседании проголосовал в первом чтении за проект поправок к Конституции страны. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, депутаты одобрили проект единогласно. За его принятие проголосовали 89 депутатов, против никто не высказался.

Отметим, что оппозиционные фракции – "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", бойкотировали заседание.

Ожидается, что состоится также голосование по проекту во втором чтении.

19 июня стало известно, что представляющая в парламенте политическое большинство фракция "Мой шаг" представила спикеру парламента Армении свой проект поправок к Конституции страны. Проект предлагает изменения в статье 213 (принятой с поправками 6 декабря 2015 года), которая регулирует срок полномочий председателя и членов Конституционного суда.

Согласно проекту, предлагается отстранить от занимаемой должности судей, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции, срок полномочий которых (12 лет) истек. А те члены КС, чей 12-летний срок пребывания на посту не истек, согласно проекту, продолжат работать в статусе членов Конституционного суда до его истечения. Вакантные места будут восполнены в течение месяца.

Проект предусматривает также прекращение полномочий председателя КС, а также избрание нового главы высшей судебной инстанции после того, как этот пост станет вакантным.

При этом Венецианская комиссия Совета Европы подвергла критике поправки в Конституцию по части КС, так как предлагала ввести переходный период до замены главных "игроков" судебно-правовой системы.