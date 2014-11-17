Парламент Армении утвердил реорганизацию правительства

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Армении принял cегодня во втором и окончательном чтении поправки в закон "О структуре правительства", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Поправками предусмотрено объединение двух министерств - территориального управления и МЧС, а также формирование нового министерства - международной экономической интеграции и реформ.

За законопроект проголосовали 70 депутатов, против высказались шестеро, а 31 депутат воздержался от голосования.