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    Парламент Армении утвердил реорганизацию правительства

    Приняты поправки в закон О структуре правительства

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Армении принял  cегодня во втором и окончательном чтении поправки в закон "О структуре правительства", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    Поправками предусмотрено объединение двух министерств - территориального управления и МЧС, а также формирование нового министерства - международной экономической интеграции и реформ.

    За законопроект проголосовали 70 депутатов, против высказались шестеро, а 31 депутат воздержался от голосования.

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