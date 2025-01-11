Парламент Армении сократил автопарк на 24%

Национальное собрание Армении сократило свой автопарк в 2024 году с 42 до 32 единиц, то есть на 24%.

Национальное собрание Армении сократило свой автопарк в 2024 году с 42 до 32 единиц, то есть на 24%.

Как передает Report об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении радикально уменьшить число служебных автомобилей в государственных структурах — на 80–90%. В конце 2023 года он распорядился оставить в ряде министерств и ведомств не более одного автомобиля.

Отмечается также, что в автопарке парламента электромобили отсутствуют.

Согласно данным Sputnik Армения, в других ведомствах сокращения оказались более масштабными. В МИД из 15 машин останется лишь одна, Минздрав лишится 8 автомобилей и тоже будет обходиться одним. Та же участь постигнет и министерство окружающей среды — у этого ведомства отберут 13 из 14 находившихся на его балансе автомобилей. В некоторых министерствах процесс сокращения все еще продолжается.