О нас

Парламент Армении сократил автопарк на 24%

Парламент Армении сократил автопарк на 24% Национальное собрание Армении сократило свой автопарк в 2024 году с 42 до 32 единиц, то есть на 24%.
В регионе
11 января 2025 г. 10:28
Парламент Армении сократил автопарк на 24%

Национальное собрание Армении сократило свой автопарк в 2024 году с 42 до 32 единиц, то есть на 24%.

Как передает Report об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении радикально уменьшить число служебных автомобилей в государственных структурах — на 80–90%. В конце 2023 года он распорядился оставить в ряде министерств и ведомств не более одного автомобиля.

Отмечается также, что в автопарке парламента электромобили отсутствуют.

Согласно данным Sputnik Армения, в других ведомствах сокращения оказались более масштабными. В МИД из 15 машин останется лишь одна, Минздрав лишится 8 автомобилей и тоже будет обходиться одним. Та же участь постигнет и министерство окружающей среды — у этого ведомства отберут 13 из 14 находившихся на его балансе автомобилей. В некоторых министерствах процесс сокращения все еще продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi