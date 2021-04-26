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Парламент Армении соберется на специальное заседание для избрания нового премьера

Парламент Армении соберется на специальное заседание для избрания нового премьера Собрание состоится 3 мая
В регионе
26 апреля 2021 г. 16:39
Парламент Армении соберется на специальное заседание для избрания нового премьера
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Вопрос избрания нового премьер-министра Армении после отставки главы армянского кабмина Никола Пашиняна будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании парламента. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента этой страны.

"Вопрос об избрании премьер-министра будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании Национального собрания", - отмечается в сообщении.

Пашинян накануне объявил, что подает в отставку, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Пашинян уже сообщил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор".

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Версия на английском языке Armenian Parliament to convene at special meeting for electing new PM

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