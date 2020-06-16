Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна

Национальное собрание Армении на заседании во вторник выдало разрешение правоохранительным органам арестовать лидера фракции "Процветающая Армения" и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"87 депутатов [из 132] в ходе тайного голосования проголосовали за разрешение арестовать Гагика Царукяна. Решение принято", - сказал спикер парламента Арарат Мирзоян.