Парламент Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Парламент Армении ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, документ поддержали 118 депутатов из 122, принявших участие в голосовании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе заседания парламента замминистра экономического развития и инвестиций республики Альберт Бабаян заявил, что соглашение придаст новый импульс наращиванию объемов экспорта армянской продукции в Иран.

По его словам, таможенные льготы позволят Армении использовать потенциал поставок в соседнюю страну, в частности, аккумуляторов, фармацевтической и трикотажной продукции, минеральных вод, мясопродуктов, кондитерских изделий.

"Армения может также стать транзитной страной для экспорта иранской продукции в государства Евразийского экономического союза", - добавил А.Бабаян.