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Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.
В регионе
20 марта 2024 г. 10:34
Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что "за" проголосовали 57 депутатов, "против" - никто, воздержались - 27.

Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, распространяется на миссию и ее персонал и определяет функции миссии на территории страны. Деятельность миссии регулируется также с точки зрения ускоренных процессов сближения политических отношений между ЕС и Арменией, пишут армянские СМИ.

Соглашением также уточняются функции соответствующих органов, направленные на обеспечение нормальной деятельности миссии ЕС в Армении, процедуры пересечения границы, передвижения на территории Армении, привилегии и иммунитеты, предоставляемые миссии, а также уголовная юрисдикция, безопасность и другие вопросы, касающиеся доступа к информации.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti Azərbaycanla sərhəddə Aİ missiyasının statusu haqqında razılaşmanı ratifikasiya edib

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