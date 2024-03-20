Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что "за" проголосовали 57 депутатов, "против" - никто, воздержались - 27.

Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, распространяется на миссию и ее персонал и определяет функции миссии на территории страны. Деятельность миссии регулируется также с точки зрения ускоренных процессов сближения политических отношений между ЕС и Арменией, пишут армянские СМИ.

Соглашением также уточняются функции соответствующих органов, направленные на обеспечение нормальной деятельности миссии ЕС в Армении, процедуры пересечения границы, передвижения на территории Армении, привилегии и иммунитеты, предоставляемые миссии, а также уголовная юрисдикция, безопасность и другие вопросы, касающиеся доступа к информации.