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Парламент Армении рассмотрит заявление о недопустимости присвоения власти насильственным путем

Парламент Армении рассмотрит заявление о недопустимости присвоения власти насильственным путем Фракция "Гражданский договор", располагающая большинством в парламенте Армении, подготовила проект заявления "О недопустимости присвоения власти насильственным путем и о защите демократии".
В регионе
2 июля 2025 г. 17:38
Парламент Армении рассмотрит заявление о недопустимости присвоения власти насильственным путем

Фракция "Гражданский договор", располагающая большинством в парламенте Армении, подготовила проект заявления "О недопустимости присвоения власти насильственным путем и о защите демократии".

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях глава фракции Айк Конджорян.

Документ планируется рассмотреть на внеочередной сессии парламента, которую, как ожидается, созовут в ближайшее время.

По его словам, парламентская коалиция намерена дать официальную оценку якобы планируемым террористическим действиям против Армении.

Хотя в тексте проекта напрямую не называются ни архиепископ Баграт Галстанян, ни движение "Священная борьба", контекст и время появления документа позволяют предположить, что речь идет именно о них.

Заявление предлагает не только осудить предполагаемую подготовку теракта, но и призывает все политические силы недвусмысленно отвергнуть любые действия, направленные против действующей власти. Также документ обвиняет отдельных бывших руководителей Армении в поддержке терроризма, фактически возлагая на них политическую ответственность за происходящее.

Отдельное место в проекте уделено Армянской Апостольской церкви. Попытки вовлечь церковь в гибридную войну против государства названы недопустимыми, а Святому Эчмиадзину, как указано в тексте, следует освободиться от лиц, нарушающих духовную атмосферу.

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