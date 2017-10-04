Парламент Армении рассматривает регламент объединённой группировки ВС с Россией

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Парламент Армении рассматривает регламент Объединённой группировки ВС этой страны и России, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как заявил, представляя регламент, заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, армянская и российская стороны пришли к выводу, что действующие документы не отражают всей полноты задач, стоящих перед группировкой. Необходимо точнее установить планирование совместных действий.

Что касается командных полномочий каждой из сторон, то командующего группировкой назначает и освобождает с должности верховный главнокомандующий Армении, по согласованию с верховным главнокомандующим России.

В мирное время командующий будет подчиняться главе Генштаба Вооружённых сил Армении. При угрозе военной агрессии главнокомандующие двух стран могут принять решение перевести ее под руководство главы Южного военного округа России (без такого решения командующий группировкой по-прежнему подчиняется главе Генштаба ВС Армении).