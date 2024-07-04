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Парламент Армении проведет внеочередное заседание 11 июля

Парламент Армении проведет внеочередное заседание 11 июля Парламент Армении проведет внеочередное заседание 11 июля. Предложение об этом было одобрено на заседании правительства и поступит на утверждение в парламент.
В регионе
4 июля 2024 г. 14:10
Парламент Армении проведет внеочередное заседание 11 июля

Парламент Армении проведет внеочередное заседание 11 июля. Предложение об этом было одобрено на заседании правительства и поступит на утверждение в парламент.

Как передает Report, об этом сообщили армянские СМИ.

В повестку вошли законопроекты, которые парламент не успел принять за весеннюю сессию. Среди них – проект изменений в законе "О структуре и деятельности правительства", по которому кабинет министров получит право утверждать инвестиционные программы, проводимые совместно с частным сектором.

Кроме того, будет рассмотрен проект изменений в законе "О воинской службе и статусе военнослужащего".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti iyulun 11-də növbədənkənar iclas keçirəcək
Версия на английском языке Armenian Parliament to hold extraordinary meeting on July 11

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