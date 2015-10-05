Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Парламент Армении принял проект конституционных изменений, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Из 121 присутствующего депутата "за" проголосовали 104, "против" – 10, воздержались – 3.

Указом Сержа Саргсяна была создана специальная комиссия по конституционным реформам, в которую вошли девять специалистов в сфере государственного права. Согласно проекта, планировалось изменить форму правления страной с президентско-парламентско й на парламентско-президентску ю (а точнее – парламентскую).

Напомним, у здания парламента Армении проходит акция протеста в связи с данной реформой.