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    Парламент Армении принял проект конституционных изменений

    У здания парламента Армении проходит акция протеста в связи с данной реформой

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Парламент Армении принял проект конституционных изменений, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    Из 121 присутствующего депутата "за" проголосовали 104, "против" – 10, воздержались – 3. 

    Указом Сержа Саргсяна была создана специальная комиссия по конституционным реформам, в которую вошли девять специалистов в сфере государственного права. Согласно проекта, планировалось изменить форму правления страной с президентско-парламентской на парламентско-президентскую (а точнее – парламентскую).

    Напомним, у здания парламента Армении проходит акция протеста в связи с данной реформой. 

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