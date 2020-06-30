Парламент Армении отменил референдум по конституционным реформам

Парламент Армении аннулировал свое решение провести референдум о внесении изменений в Конституцию. Решение принято единогласно, за него проголосовали 81 депутат правящей партии, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

"Решение Национального собрания (парламента) о вынесении на референдум поправок в конституцию признано утратившим силу", - заявил по итогам голосования спикер парламента Арарат Мирзоян.

Напомним, на 5 апреля был назначен референдум по внесению изменений в основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы Конституции в 2015 году. Однако референдум был отложен из-за пандемии коронавируса и введения режима ЧП.