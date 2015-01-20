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    Парламент Армении отложил слушания в связи с убийством семьи в Гюмри

    Подобное решение принято в связи с кончиной маленького Сережи Аветисяна

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Парламент Армении отложил слушания в связи с убийством семьи в Гюмри. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Комиссия по государственно-правовым вопросам Национального Собрания Армении приняло подобное решение в связи с кончиной  маленького Сережи Аветисяна.

    Напомним, первоначально слушания в парламенте в Армении были намечены на 20 января. 

    Шестимесячный Сережа Аветисян скончался 19 января. 

    На рассвете 12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисян в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.

    Из-за осечки автомата преступник пытался заколоть штыком С. Аветисяна.

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