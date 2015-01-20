Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Парламент Армении отложил слушания в связи с убийством семьи в Гюмри. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Комиссия по государственно-правовым вопросам Национального Собрания Армении приняло подобное решение в связи с кончиной маленького Сережи Аветисяна.

Напомним, первоначально слушания в парламенте в Армении были намечены на 20 января.

Шестимесячный Сережа Аветисян скончался 19 января.

На рассвете 12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисян в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.

Из-за осечки автомата преступник пытался заколоть штыком С. Аветисяна.