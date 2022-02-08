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Парламент Армении отклонил проект оппозиции о повышении минимальной зарплаты

Парламент Армении отклонил проект оппозиции о повышении минимальной зарплаты Парламент Армении отклонил предложение блока "Айастан" о повышении минимальной зарплаты с 68 тыс. драмов до 100 тыс. (около 200 долларов).
В регионе
8 февраля 2022 г. 11:18
Парламент Армении отклонил проект оппозиции о повышении минимальной зарплаты

Парламент Армении отклонил предложение блока "Айастан" о повышении минимальной зарплаты с 68 тыс. драмов до 100 тыс. (около 200 долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, накануне Комиссия по труду и соцвопросам армянского парламента рассмотрела законодательную инициативу члена оппозиционного блока "Айастан" Агвана Варданяна.

По словам Варданяна, при разработке законопроекта он основывался на том, что минимальная потребительская корзина в стране сейчас составляет порядка 70 тыс. драмов (140 долларов).

Правительство и парламентское большинство не поддержали идею депутата. Как заявил в частности, замглавы Минсоцтруда Рубен Саркисян, в программе правительства на 2021-2026 гг. планируется довести минимальную зарплату до 85 тыс. драмов (около 190 долларов).

По его словам, в случае принятия инициативы Варданяна минимальная зарплата составит порядка 50% средней, что может иметь негативные последствия для экономики Армении. Исходя из этого, правительство предлагает оставить минимальную зарплату неизменной.

Учитывая заключение комиссии, парламентское большинство не стало включать законопроект в повестку Национального собрания.

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