Парламент Армении обсудит избрание нового премьера 1 мая

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят 1 мая на специальном заседании Национального Собрания (парламента)".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении Ара Баблояна.
Заседание назначено на 12:00.
Отметим, что 23 апреля с поста премьер-министра ушел Серж Саргсян. Наряду с этим сегодня в Республиканской партии Армении, которую он возглавлял, было принято решение об избрании нового главы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости