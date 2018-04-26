Парламент Армении обсудит избрание нового премьера 1 мая

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят 1 мая на специальном заседании Национального Собрания (парламента)".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении Ара Баблояна.

Заседание назначено на 12:00.

Отметим, что 23 апреля с поста премьер-министра ушел Серж Саргсян. Наряду с этим сегодня в Республиканской партии Армении, которую он возглавлял, было принято решение об избрании нового главы.