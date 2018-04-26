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    Парламент Армении обсудит избрание нового премьера 1 мая

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят 1 мая на специальном заседании Национального Собрания (парламента)".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении Ара Баблояна.

    Заседание назначено на 12:00.

    Отметим, что 23 апреля с поста премьер-министра ушел Серж Саргсян. Наряду с этим сегодня в Республиканской партии Армении, которую он возглавлял, было принято решение об избрании нового главы.

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