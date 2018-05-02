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    Парламент Армении не смог начать работу из-за отсутствия кворума

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Ереване 2 мая должна была начать работу очередная парламентская четырехдневка, однако кворума нет, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Спикер Национального Собрания Ара Баблоян заявил о том, что зарегистрировались всего 27 депутатов. "Кворума нет. Согласно Регламенту НС, регистрация продолжается до регистрации необходимого числа депутатов, но не более 4 часов", - отметил Баблоян.

    По порядку ведения слова попросил секретарь фракции блока "Царукян" Ваге Энфиаджян. "В стране беспрецедентная ситуация. Наша фракция объявляет политический бойкот и не примет участия в четырехдневных работах парламента", - заявил он.

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