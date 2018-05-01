Парламент Армении не смог избрать премьер-министра

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, за него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.

Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании законодательного органа.

Против кандидатуры Пашиняна проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.