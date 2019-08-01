Парламент Армении начнет расследование апрельского поражения

Парламент Армении начнет расследование по изучению обстоятельств поражения в апрельской войне 2016 года.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

Газета пишет со ссылкой на свои источники, что следственная комиссия парламента по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года приняла решение разослать приглашения профессионалам военного дела для участия с сентября в работах комиссии.

Изданию стало известно, что комиссия намерена привлечь к сотрудничеству также бывшего заместителя министра обороны Нората Тер-Григоряна. Последний в беседе с газетой отметил, что пока не получил приглашения, однако примет его на одном условии.

"Если эта комиссия создается для того, чтобы арестовать или посадить в тюрьму того, кто допустил ошибку, то я не пойду, а чтобы помочь, выяснить – с удовольствием", - сказал он.

Напомним, с середины марта 2016 года армяне начали интенсивно нарушать режим прекращения огня. В ночь с 1-го на 2-ое апреля по всему фронту позиции азербайджанской армии и населенные пункты подверглись интенсивному вражескому обстрелу. В результате этого, со 2-го по 5-ое апреля на линии соприкосновения войск армяне совершили вооруженные провокации, во время которых также были нападения на мирных жителей. В результате этих событий несколько военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами, кроме того, среди мирного гражданского населения также были погибшие и раненые.

Во время боев Азербайджанская армия также нанесла ответные удары по позициям армян, в результате осуществленной контратаки было освобождено свыше 2 000 га территорий и еще более обширная территория перешла под контроль с операционной точки зрения. Возвышенности близ села Талыш, которые могли представлять опасность для Геранбойского района и города Нафталан, а также пункт Сейсулан, были полностью очищены от вражеских сил. Для защиты города Горадиз от врага, под контроль Вооруженных сил Азербайджана также перешла представляющая стратегическое значение возвышенность Лелетепе в направлении Физулинского района. В результате этих боев было уничтожено 320 армян, более 500 получили ранения.

Согласно соответствующим распоряжениям президента Азербайджанской Республики, группа особо отличившихся военнослужащих Азербайджана была удостоена высоких почетных званий, орденов и медалей за героизм и отвагу, проявленные при сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики, подавлении вооруженных провокаций на линии соприкосновения войск со 2-го по 5-ое апреля 2016 года и вражеских нападений на мирное население.

На территориях, освобожденных от оккупации за прошедший период, в том числе, в освобожденном от врага благодаря победе в апрельских боях селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района проведены реконструкционные работы, заложен новый поселок, изгнанные с родных земель люди вернулись обратно. В селе построена мечеть, действует религиозная община мечети села Джоджуг Марджанлы.