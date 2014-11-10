Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Армении может обсудить вступление в ЕАЭС в декабре. Пакет документов о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) может быть включен в повестку заседания армянского парламента уже в начале декабря. Об этом как сообщает Report, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью государственному информагентству "Арменпресс".

"Мы настроены на завершение процесса национальной ратификации пакета документов. Проделана огромная работа по реализации положений "дорожной карты", то есть, практически, проведена довольно хорошая работа, и на этот раз тоже Армения выступила в качестве ответственного партнера и выполнила свои обязательства на этот период времени", - сказал Саргсян.

"Конечно, мы ожидаем также ратификации документа в парламентах стран-партнеров с тем, чтобы с 1 января мы начали полноценное участие в ЕАЭС", - сказал Саргсян, сообщает РИА "Новости".