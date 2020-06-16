Парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности

Депутаты парламента Армении по итогам тайного голосования во вторник лишили депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого правоохранители подозревают в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян попросил парламент дать согласие на уголовное преследование Царукяна и привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения."В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято", - сказал Овакимян.Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" заявили, что участвовать в голосовании не будут. Глава "Светлой Армении" Эдмон Марукян назвал происходящее фарсом и избирательным применением закона. Депутат от фракции Царукяна Шаке Исаян отметила, что уголовное преследование лидера фракции началось с нарушением норм конституции, а в самих материалах дела нет доказательств его причастности к предполагаемому подкупу избирателей.Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.14 июня сторонники Царукяна скандировали у здания Службы национальной безопасности: "Никол, уходи!", требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна.