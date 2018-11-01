Парламент Армении будет распущен

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Армении на внеочередном заседании сегодня вновь не избрал премьер-министра страны.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в соответствии с Конституцией парламент этой страны будет распущен.

Единственным кандидатом, представленным в ходе внеочередного заседания парламента на должность премьер-министра, являлся и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"За" не проголосовал никто, "против" - тоже, воздержались - 13.

Выборы носили формальный характер, поскольку согласно Конституции, в случае повторного неизбрания премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов, Национальное Собрание распускается в силу права и президент назначает досрочные выборы.

Ранее Н.Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 9-го декабря этого года.

Напомним, Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьер-министра Армении для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 24 октября Национальное Собрание Армении не избрало Пашиняна премьер-министром.