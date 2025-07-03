Парламент Армении большинством голосов осудил попыту насильственной смены власти

Парламент Армении большинством голосов осудил попыту насильственной смены власти

Парламент Армении большинством голосов принял заявление, в котором осуждаются попытки насильственного изменения власти в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Документ, инициированный фракцией "Гражданский договор", был поддержан 57 голосами. Оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" не участвовали в заседании. Воздержавшихся и голосовавших против не было.

В заявлении выражена обеспокоенность действиями, которые рассматриваются как подготовка насильственного захвата власти. Подчеркивается недопустимость вовлечения Армянской Апостольской церкви в политические процессы, а также содержится призыв ко всем политическим силам осудить подобные действия. Кроме того, в тексте звучит критика в адрес ряда бывших руководителей страны, обвиняемых "в поддержке радикальных проявлений" и "политической ответственности за подобные заявления".

Напомним, 25 июня после серии обысков и задержаний был арестован архиепископ Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба", а также ряд его сторонников. Следственный комитет Армении сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Фигурантам инкриминируется подготовка терактов, массовых беспорядков и попытка смены власти.

Премьер-министр Никол Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что правоохранительные органы пресекли попытку реализации "криминально-олигархически-клерикального" плана захвата власти.