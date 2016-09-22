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    Парламент Армении проведет внеочередное заседание

    Обсудят изменения в закон О структуре правительства Республики Армения

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Армении проведет внеочередное заседание. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание запланировано на 26 сентября.

    В повестку дня внеочередного заседания парламента Армении предложено включить в частности законопроект о внесении изменений в закон "О структуре правительства Республики Армения", а также Налоговый кодекс.

    На заседании будет также утвержден новый состав Кабинета министров Армении. 

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