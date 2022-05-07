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Парад Победы в Москве пройдет без иностранных лидеров

Парад Победы в Москве пройдет без иностранных лидеров Традиционный Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, пройдет без президентов и руководителей других стран.
В регионе
7 мая 2022 г. 12:41
Парад Победы в Москве пройдет без иностранных лидеров

Традиционный Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, пройдет без президентов и руководителей других стран.

Как передает корреспондент российского бюро Report, нынешний парад будет несколько отличаться от парадов предыдущих лет.

Так например, по количеству личного состава и боевой техники он будет скромнее. По Красной площади маршем пройдет меньше личного состава вооруженных сил, будет продемонстрирована 131 единица техники и вооружения, а не 190 как в предыдущие годы.

В параде не будут принимать участие президенты других стран, так как, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия в этом году никого не приглашала. Он объяснил это тем, что сейчас "не юбилейная дата".

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