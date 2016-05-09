​Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

После слов "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - Парад Победы!" и боя кремлевских курантов знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы.

Весной 1945 года над Рейхстагом было водружено знамя 150-й Идрицкой дивизии, которое с тех пор и стало Знаменем Победы.

Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни "Священная война" пронесли перед "коробками" парадных расчетов символы России и Победы.

На центральной трибуне находятся президент Владимир Путин, ветераны, представители общественных организаций, иностранные гости. Принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу, а командует главком Сухопутных войск Олег Салюков.