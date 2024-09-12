Папуашвили: Введение санкций в отношении России означает экономический коллапс Грузии

Введение санкций в отношении России, означает экономический коллапс страны и военное противостояние с Россией.

Введение санкций в отношении России, означает экономический коллапс Грузии и военное противостояние с РФ.

Как передает Report, со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам сближение Грузии с ЕС не должно сопровождаться ухудшением отношений с Россией.

Он также отметил, что власти Грузии знают о фактах иностранного вмешательства в дела республики, особенно в предвыборный период.

В качестве примера председатель парламента привел случай с финансированием грузинских оппозиционных политических партий правительством Дании. Власти Грузии оценили это как вмешательство в предвыборный период, после чего финансирование было прекращено.

"У нас есть своя разведка и своя голова на плечах, чтобы делать выводы. Там, где мы делаем выводы, говорим. Мы сказали о датском финансировании, увидели, что оно прекратилось. Сейчас мы говорим о кампании финансирования видеороликов. [Их авторы] скрывают свои источники финансирования", - сказал Папуашвили.