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Папуашвили: Возвращение партии Саакашвили к власти будет означать приговор для всей Грузии

Папуашвили: Возвращение партии Саакашвили к власти будет означать приговор для всей Грузии Возвращение к власти партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили будет означать приговор для всей Грузии.
В регионе
13 июня 2024 г. 19:11
Папуашвили: Возвращение партии Саакашвили к власти будет означать приговор для всей Грузии

Возвращение к власти партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили будет означать приговор для всей Грузии.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, депутат от указанной партии обвинил грузинскую полицию в политической предвзятости. Ранее еще один депутат от партии Губаз Саникидзе заявил, что, если оппозиция победит на парламентских выборах в октябре, в органах безопасности будут проведены “крупные реформы”, в частности, сотрудники офицерского корпуса МВД будут уволены.

"Если эти люди придут к власти, как это было в 2003 году, они "казнят" не только полицию, но и всю Грузию. Эта партия состоит из людей, придерживающихся философии Национального движения и не имеющих никакой значимости для государственных институтов и грузинского народа”, - отметил Папуашвили.

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Версия на азербайджанском языке Şalva Papuaşvili: Saakaşvilinin partiyası hakimiyyətə qayıtsa, bütün Gürcüstanı edam gözləyir

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