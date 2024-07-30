Папуашвили: Вовлечение Грузии в конфликт – предвыборное обещание оппозиции

Приход к власти оппозиции приведет к ухудшению двусторонних отношений и открытому конфликту между Грузией и Россией.

Приход к власти оппозиции приведет к ухудшению двусторонних отношений и открытому конфликту между Грузией и Россией.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Вовлечение Грузии в конфликт – это предвыборное обещание оппозиции. Им нельзя предоставлять полномочия. Потому что сразу после этого отношения с Россией накалятся, в Украину начнет отправляться вооружение и т.д. Это, как минимум, приведет к экономической катастрофе и кризису в Грузии", - сказал он.