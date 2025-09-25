Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 14:08
    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В случае любого насилия в день муниципальных выборов в Грузии, назначенных на 4 октября, ответственность ляжет не только на организаторов, но и на солидарные с ними институты ЕС.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

    По его словам, представители ЕС проводят встречи с оппозицией, не призывая их к отказу от насилия.

    "В день выборов каждый должен иметь возможность свободно использовать свои конституционные права. Однако мы наблюдаем тревожную ситуацию, когда "Национальное Движение", имеющее криминальное прошлое и планирующее провести насильственные акции, призывает к насилию. К сожалению, некоторые представители Европейской комиссии проводят встречи с этой группой и не делают никаких призывов к ним воздержаться от насилия", – подчеркнул Папуашвили.

    По его словам, европейские структуры свободны в проведении встреч с оппозицией, но если они не выразят четкую позицию относительно возможного насилия, то будут нести политическую и моральную ответственность за события, которые могут произойти.

