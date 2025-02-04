Папуашвили: USAID выделило $41,7 млн грузинским НПО, которые пытались сорвать выборы в 2024 году

Грузинские неправительственные организации получили в преддверии выборов в парламент Грузии в 2024 году от USAID более 41 млн долларов финансирования.

Грузинские неправительственные организации получили от USAID более $41 млн в преддверии выборов в парламент Грузии в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook.

"USAID через политическую коррупцию потратил на выборы в Грузии $41,7 млн. В пересчете на соотношение населения США и Грузии это составило бы $3,78 млрд, потраченных на выборы в США из-за рубежа. Это сравнение будет еще более поразительным, если за основу взять ВВП стран", – написал он.

Председатель парламента потребовал объяснить, как выделяются десятки миллионов долларов тем организациям, которые регулярно пытаются сорвать выборы в Грузии.

"Невозможно тратить на выборы в другой стране $41,7 млн и не чувствовать никакой ответственности перед населением этой страны", – заявил Папуашвили.