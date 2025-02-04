О нас

Папуашвили: USAID выделило $41,7 млн грузинским НПО, которые пытались сорвать выборы в 2024 году

Папуашвили: USAID выделило $41,7 млн грузинским НПО, которые пытались сорвать выборы в 2024 году Грузинские неправительственные организации получили в преддверии выборов в парламент Грузии в 2024 году от USAID более 41 млн долларов финансирования.
В регионе
4 февраля 2025 г. 11:40
Папуашвили: USAID выделило $41,7 млн грузинским НПО, которые пытались сорвать выборы в 2024 году

Грузинские неправительственные организации получили от USAID более $41 млн в преддверии выборов в парламент Грузии в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook.

"USAID через политическую коррупцию потратил на выборы в Грузии $41,7 млн. В пересчете на соотношение населения США и Грузии это составило бы $3,78 млрд, потраченных на выборы в США из-за рубежа. Это сравнение будет еще более поразительным, если за основу взять ВВП стран", – написал он.

Председатель парламента потребовал объяснить, как выделяются десятки миллионов долларов тем организациям, которые регулярно пытаются сорвать выборы в Грузии.

"Невозможно тратить на выборы в другой стране $41,7 млн и не чувствовать никакой ответственности перед населением этой страны", – заявил Папуашвили.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: USAID 2024-cü ildə Gürcüstan QHT-lərinə 41,7 milyon dollar ayırıb

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi