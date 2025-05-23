Папуашвили: Страны Балтии открыто выступают против грузинского народа

Страны Балтии уже открыто выступают против грузинского народа.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, на пути интеграции в Европейский союз Грузия сталкивается с двумя подходами: с одной стороны - это технический вопрос, основанный на фактической и объективной оценке, с другой - политически мотивированное давление.
"Согласно официальным документам Еврокомиссии и других международных организаций, Грузия опережает многих других кандидатов - включая Украину, Молдову и Боснию и Герцеговину. Тем не менее, предвзятое отношение к нашей стране со стороны ряда европейских политических кругов продолжается", - отметил Папуашвили.
Ш.Папуашвили добавил, что основным союзником внешних сил в Грузии является радикальная оппозиция – в частности, “Единое национальное движение” и близкие к нему группировки. "Интеграция с ЕС - стратегическая цель Грузии, но этот процесс не должен быть нарушен политическим давлением извне и необъективными подходами", - резюмировал спикер парламента.