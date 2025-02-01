Папуашвили: Принятые нами решения основаны на национальных интересах

Решения правительства Грузии основаны на национальных интересах и трезвой оценке геополитической обстановки.

Решения правительства Грузии основаны на национальных интересах и трезвой оценке геополитической обстановки.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Спикер прокомментировал в соцсетях парламентскую резолюцию от 1 февраля 2022 года о возможной военной эскалации в Украине. Он подчеркнул, что документ выражал поддержку суверенитету Украины и призывал к предотвращению войны.

Папуашвили отметил, что радикальная оппозиция отказалась голосовать, считая в резолюции выражена недостаточно жесткая позиция в отношении России. "Принятая за месяц до войны резолюция выражала уважение к суверенитету Украины, демонстрировала солидарность и, главное, призывала к предотвращению войны. Однако оппозиция отказалась ее поддержать", - заявил он.