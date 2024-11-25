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Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии

Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии Шалва Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии.
В регионе
25 ноября 2024 г. 14:14
Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии

Шалва Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе вновь стал лидером парламентского большинства и председателем фракции "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Первым вице-спикером парламента Грузии вновь стал Гия Вольский. Еще двумя заместителями Папуашвили стали экс-министр культуры Тея Цулукиани и Нино Цилосани, уже занимавшая этот пост с февраля 2024 года.

Также своего кандидата должна была выдвинуть оппозиция, но она на заседание не явилась.

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Версия на азербайджанском языке Şalva Papuaşvili yenidən Gürcüstan parlamentinin sədri seçilib

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