Шалва Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии.
Как передает грузинское бюро Report, исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе вновь стал лидером парламентского большинства и председателем фракции "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Первым вице-спикером парламента Грузии вновь стал Гия Вольский. Еще двумя заместителями Папуашвили стали экс-министр культуры Тея Цулукиани и Нино Цилосани, уже занимавшая этот пост с февраля 2024 года.
Также своего кандидата должна была выдвинуть оппозиция, но она на заседание не явилась.