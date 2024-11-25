Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии

Шалва Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии.

Шалва Папуашвили повторно избран председателем парламента Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе вновь стал лидером парламентского большинства и председателем фракции "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Первым вице-спикером парламента Грузии вновь стал Гия Вольский. Еще двумя заместителями Папуашвили стали экс-министр культуры Тея Цулукиани и Нино Цилосани, уже занимавшая этот пост с февраля 2024 года.

Также своего кандидата должна была выдвинуть оппозиция, но она на заседание не явилась.