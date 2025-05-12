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Папуашвили: Посольство Франции раздает деньги экстремистским политгруппам

Папуашвили: Посольство Франции раздает деньги экстремистским политгруппам Папуашвили: Посольство Франции раздает деньги экстремистским политгруппам
В регионе
12 мая 2025 г. 15:44
Папуашвили: Посольство Франции раздает деньги экстремистским политгруппам

Посольство Франции предоставляет средства действующим в Грузии радикальным политическим группам, тем самым косвенно финансируя их антиправительственную деятельность.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в Будапеште.

По его словам, данный факт скрывается и представляется так, будто вышеупомянутые группы занимаются туристическими маршрутами, тогда как эти люди в действительности строят планы по свержению власти.

Папуашвиили также прокомментировал создание новой следственной комиссии в Евросоюзе и напомнил, что новая администрация США раскрыла мошеннические схемы финансирования Агентство США по международному развитию (USAID).

"Если подобные проблемы выявлены в американском финансировании, то и европейская финансовая поддержка чревата тем же. К сожалению, посольство Евросоюза в Грузии закрывает глаза на подобные вопросы и отказывается реагировать", - добавил Папуашвили.

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Версия на английском языке Papuashvili: French embassy financing extremist political groups under guise of tourist routes
Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: Fransa səfirliyi turist marşrutları adı ilə ekstremist siyasi qruplara pul verir

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