Папуашвили: Посольство Франции раздает деньги экстремистским политгруппам

Папуашвили: Посольство Франции раздает деньги экстремистским политгруппам

Посольство Франции предоставляет средства действующим в Грузии радикальным политическим группам, тем самым косвенно финансируя их антиправительственную деятельность.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в Будапеште.

По его словам, данный факт скрывается и представляется так, будто вышеупомянутые группы занимаются туристическими маршрутами, тогда как эти люди в действительности строят планы по свержению власти.

Папуашвиили также прокомментировал создание новой следственной комиссии в Евросоюзе и напомнил, что новая администрация США раскрыла мошеннические схемы финансирования Агентство США по международному развитию (USAID).

"Если подобные проблемы выявлены в американском финансировании, то и европейская финансовая поддержка чревата тем же. К сожалению, посольство Евросоюза в Грузии закрывает глаза на подобные вопросы и отказывается реагировать", - добавил Папуашвили.