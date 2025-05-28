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Папуашвили: Политические цели Трампа полностью соответствуют видению властей Грузии

Папуашвили: Политические цели Трампа полностью соответствуют видению властей Грузии Политические цели президента США Дональда Трампа полностью совпадают с видением Грузии.
В регионе
28 мая 2025 г. 16:05
Папуашвили: Политические цели Трампа полностью соответствуют видению властей Грузии

Политические цели президента США Дональда Трампа полностью совпадают с видением властей Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

"Главная цель Трампа - победить "глубинное государство" в США, и мы в этом отношении его сторонники. По мере ослабления "глубинного государства" отношения между Грузией и Америкой будут укрепляться", - подчеркнул Папуашвили.

Он также отметил, что поздравление Трампа, направленное президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи с Днем независимости, является позитивным сигналом для развития отношений между двумя странами.

Отметим, что Дональд Трамп заявил о своей приверженности укреплению мирных и продуктивных отношений с правительством Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: Trampın siyasi hədəfləri bizim baxışımıza tam uyğundur

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