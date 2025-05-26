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Папуашвили: Пока некоторые страны НАТО прятались в штабах, грузинские солдаты стояли на передовой в Афганистане

Папуашвили: Пока некоторые страны НАТО прятались в штабах, грузинские солдаты стояли на передовой в Афганистане Пока некоторые страны НАТО прятались в штабах, грузинские солдаты стояли на передовой в Афганистане.
В регионе
26 мая 2025 г. 13:23
Папуашвили: Пока некоторые страны НАТО прятались в штабах, грузинские солдаты стояли на передовой в Афганистане

Пока некоторые страны НАТО прятались в штабах, грузинские солдаты стояли на передовой в Афганистане.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

Он отметил, что Грузия не только обрела независимость, но и стала ответственным членом международного сообщества.

"Мы участвовали во многих международных миссиях. Некоторые страны-члены НАТО, прячась в своих штабах, отправляли в Афганистан контингент всего в 30 человек, а грузинские солдаты стояли на передовой. Это вклад Грузии в международную безопасность", - отметил спикер парламента.

Папуашвили добавил, что сегодня все, кто поздравляет власти Грузии, на самом деле выражают благодарность грузинскому народу.

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Версия на английском языке Papuashvili: While some NATO troops were hiding, Georgian soldiers were standing on front lines in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: Bəzi NATO ölkələri qərargahda gizlənərkən gürcü əsgərlər Əfqanıstanda ön cəbhədə dayanırdı

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