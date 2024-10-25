Папуашвили: Оппозиция готовит повторение сценария парламентских выборов 2020 года

Оппозиция Грузии готовится к революционным действиям сразу же после объявления итогов парламентских выборов 26 октября.

Оппозиция Грузии готовится к революционным действиям сразу же после объявления итогов парламентских выборов 26 октября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Признаки подготовки оппозиции к революционным действиям сразу же после выборов видны уже сегодня. Часть этого плана - объявление выборов нелегитимными и формирование временного правительства до проведения новых парламентских выборов", - сказал он.

По его словам, оппозиция готовит повторение сценария парламентских выборов 2020 года, когда на основании сфальсифицированного подсчета голосов неправительственными организациями оппозиция объявила выборы недействительными, однако тогда правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" удалось доказать "грязную махинацию".

"Мы не допустим повторения этого сценария", - отметил Папуашвили.

Отметим, что в статье британского издания The Financial Times также не исключается столкновения и беспорядки в стране после парламентских выборов.