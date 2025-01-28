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Папуашвили: Обвинения ЕС в попрании основ демократии не сооветствуют действительности

Папуашвили: Обвинения ЕС в попрании основ демократии не сооветствуют действительности Обвинения Брюсселя в попрании основ демократии не сооветствуют действительности.
В регионе
28 января 2025 г. 13:11
Папуашвили: Обвинения ЕС в попрании основ демократии не сооветствуют действительности

Обвинения Брюсселя в попрании основ демократии не сооветствуют действительности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в соцсети сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Хотел бы напомнить, что соглашение об упрощении выдачи виз по дипломатическим паспортам чиновникам режима Саакашвили было подписано в 2010 году. Именно в это время произошли убийства Сандро Гиргвлиани, Буты Робакидзе и Зураба Вазагашвили, которые не были расследованы, а таккже захват "Рустави 2" и "Имеди", которые создал Зураб Адеишвили. Также была создана система пыток заключенных в тюрьмах, чего Брюссель не заметил и которую Страсбургский суд позже назвал систематическими пытками. Кроме того, произошла фальсификация президентских и парламентских выборов 2008 года", - отметил он.

По его словам, на фоне всего происходящего действовал безвизовый режим, "поэтому обвинения Брюсселя в попрании основ демократии лживы и не соответствуют реалиям".

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: Brüsselin Gürcüstanda demokratiyanın tapdalanması ilə bağlı ittihamları saxtadır

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