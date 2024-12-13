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Папуашвили: Новый президент Грузии не будет подвержен иностранному влиянию

Папуашвили: Новый президент Грузии не будет подвержен иностранному влиянию Михаил Кавелашвили, который будет избран новым президентом Грузии 14 декабря, не будет подвержен иностранному влиянию.
В регионе
13 декабря 2024 г. 11:47
Папуашвили: Новый президент Грузии не будет подвержен иностранному влиянию

Михаил Кавелашвили, который будет избран новым президентом Грузии 14 декабря, не будет подвержен иностранному влиянию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Михаил Кавелашвили - это человек, в отношении которого нет ни одного вопроса по поводу его патриотизма. Это особенно важно в современном мире. Для такой маленькой страны, как наша, и незащищенной с точки зрения существующих вокруг в регионе конфликтов, важно иметь президента, который не попадет под влияние ни одной иностранной силы. Мы это видим в случае Саломе Зурабишвили (действующая глава государства - ред.), которой напрямую руководят из-за рубежа", - отметил он.

Напомним, что в Грузии президента впервые будет выбирать не народ, а коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В коллегию войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны.

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Версия на азербайджанском языке Parlamentin sədri: Gürcüstanın yeni prezidenti xarici təsirə məruz qalmayacaq

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