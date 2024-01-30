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Папуашвили: На следующей неделе должны утвердить состав правительства Грузии

Папуашвили: На следующей неделе должны утвердить состав правительства Грузии Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на предстоящей неделе.
В регионе
30 января 2024 г. 14:57
Папуашвили: На следующей неделе должны утвердить состав правительства Грузии

Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на предстоящей неделе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Рассмотрение будет разделено на несколько дней. Наша цель на следующей неделе утвердить состав правительства. Будет также выступление президента Саломе Зурабишвили, поскольку по регламенту ее выступление приходится на первый день весенней сессии. Все эти процессы завершатся на следующей неделе", - сказал Папуашвили.

По его словам, неделя начнется с заседания бюро, на котором будет утвержден график слушаний правительства, затем в течении нескольких дней пройдут обсуждения в комитетах, затем - с оппозицией и, наконец, вопрос рассмотрят на пленарном заседании. Спикер парламента представит свой годовой отчет на следующей сессионной неделе февраля.

В понедельник, 29 января, премьер-министр Ираклий Гарибашвили подал в отставку, отметив, что кандидатуру нового премьера представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года.

Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.

Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

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