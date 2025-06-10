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Папуашвили: Грузия сделала все для вступления в НАТО, но в ответ слышит только обещания

Папуашвили: Грузия сделала все для вступления в НАТО, но в ответ слышит только обещания 12:04
В регионе
10 июня 2025 г. 12:16
Папуашвили: Грузия сделала все для вступления в НАТО, но в ответ слышит только обещания

Несмотря на то, что Грузия выполнила все обязательства на пути к членству в НАТО, но от Альянса в ответ слышны только обещания, а не конкретные шаги.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя последнее заявление Координационного офиса НАТО в Тбилиси.

Он отметил, что контекст заявления неопределенный:

"У нас уже подросло то поколение, которого еще не было на свете, когда на Бухарестском саммите в 2008 году было сказано, что "Грузия станет членом НАТО". Сегодня это поколение заканчивает школу, но мы до сих пор не видим реальных результатов от НАТО. Грузия всеми возможными способами доказала, что является надежным партнером. Когда страны-члены НАТО уклонялись от некоторых миссий, особенно в Афганистане, Грузия принимала участие одним из крупнейших контингентов, направив от 1000 до 1500 военнослужащих. В то время как страны Балтии направили всего по 30–40 военнослужащих и в основном были представлены в штаб-квартирах", - подчеркнул Папуашвили.

Папуашвили добавил, что НАТО до сих пор не представило Грузии Дорожную карту по членству, что вызывает вопросы о том, насколько Альянс готов принимать реальные решения.

Отметим, что Координационный офис НАТО в Грузии в распространенном сегодня заявлении еще раз подтвердил приверженность решениям Бухарестского и последующих саммитов и то, что Грузия в будущем станет членом Альянса.

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: Gürcüstan NATO-ya üzvlük üçün hər şeyi etdi, amma qarşılıq olaraq yalnız sözlər eşidir

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