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Папуашвили: Есть положительные сдвиги для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку

Папуашвили: Есть положительные сдвиги для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку Для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном имеются позитивные сдвиги.
В регионе
27 октября 2023 г. 17:06
Папуашвили: Есть положительные сдвиги для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку

Для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном имеются позитивные сдвиги.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, главная цель и задача Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном.

"Нашей главной целью и задачей является установление мира между Арменией и Азербайджаном. Я рад, что в этом плане есть позитивные сдвиги для подписания мирного соглашения. Я надеюсь, что это будет реализовано как можно скорее, потому что в общих интересах нашего региона сделать наш регион пространством мира и безопасности", – заявил Папуашвили.

Он отметил, что Грузия неоднократно предоставляла друзьям – Армении и Азербайджану – возможность встречаться для предметных обсуждений.

"Это всегда делалось в разных форматах и на разных уровнях. Грузия – это чуть ли не единственная страна, к которой обе страны испытывают абсолютное доверие", – отметил Папуашвили.

В конце 2021 года правительство Грузии выступило с "Инициативой мирного соседства". Премьер страны Ираклий Гарибашвили предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri: “İrəvanla Bakı arasında sülh sazişinə dair müsbət irəliləyişlər var”
Версия на английском языке Papuashvili: There are positive developments for signing of Yerevan-Baku peace treaty

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