Папуашвили: Давление Украины на Грузию было нарушением международного права

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Украину в нарушении международного права.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Украину в нарушении международного права.

Как сообщает грузинское бюро Report, заявление опубликовано на странице Папуашвили в социальных сетях.

"Оказание давления на Грузию со стороны Украины с требованием отправки добровольцев было нарушением международного права, однако, как оказывается, некоторые вспоминают о законах только тогда, когда дело касается не других людей, а собственных детей", — заявил политик.

По его словам, в феврале 2022 года, сразу после начала войны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал отправки грузинских добровольцев в Украину. Папуашвили подчеркнул, что это приравнивалось бы к вовлечению Грузии в войну.

"Напомню, что Грузия была единственной страной, от которой власти Украины потребовали отправки бойцов. Когда Грузия отказалась, Кулеба отозвал украинского посла, а местная оппозиция и НПО организовали на проспекте Руставели протестные акции с требованиями, помимо санкций против России, отправки грузин на войну под эгидой правительства", - написал он.

Папуашвили добавил, что теперь бывший министр иностранных дел Кулеба "пытается найти в законах Украины оправдание тому, почему его 18-летний сын не должен идти на войну для защиты Украины".