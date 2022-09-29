Папуашвили: Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией

Поездка президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию нарушает и международное право, и принятый Грузией закон об оккупированных территориях.

Поездка президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию нарушает и международное право, и принятый Грузией закон об оккупированных территориях.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он назвал "абсолютно недопустимым", когда лидер другой страны въезжает на территорию Грузии без согласования с грузинскими властями.

"Этим шагом Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией, и важно, чтобы эта красная черта не была перейдена", - сказал Папуашвили.

Спикер парламента напомнил, что по этому поводу со стороны Тбилиси "был сделан очень резкий, дипломатический шаг, МИД вызвал белорусского посла, потребовал от него объяснений, и теперь ждет этих объяснений".

"Мы надеемся, что Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет", - сказал он.

По его мнению, "необходим очень трезвый, дипломатический подход, включая консультации и согласования со стратегическими партнерами, чтобы Беларусь не предприняла никаких шагов, которые противоречили бы принципам международного права и стали бы проявлением неуважения к территориальной целостности Грузии".

Президент Беларуси 28 сентября находился в Пицунде, где провел встречу с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались торгово-экономические связи.

По грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия являются территориями, оккупированными РФ. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. Независимость Абхазии и Южной Осетии признали лишь четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.