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Папуашвили: 61% французов поддерживают отставку Макрона, новые выборы - выход из кризиса

Папуашвили: 61% французов поддерживают отставку Макрона, новые выборы - выход из кризиса Учитывая, что 61% французов поддерживают отставку Макрона, а 50% хотят распустить Национальное собрание, новые выборы могут стать хорошим выходом из политического кризиса.
В регионе
7 января 2025 г. 12:54
Папуашвили: 61% французов поддерживают отставку Макрона, новые выборы - выход из кризиса

Учитывая, что 61% французов поддерживают отставку Макрона, а 50% хотят распустить Национальное собрание, новые выборы могут стать хорошим выходом из политического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в соцсети "Х".

"Я не намерен вмешиваться во внутреннюю политику Франции, но, учитывая, что 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могут стать хорошим выходом из сложившейся ситуации - политического кризиса", - написал Папуашвили.

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Версия на английском языке Papuashvili: 61% of French support Macron's resignation, new elections are the way out of crisis

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