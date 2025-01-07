Папуашвили: 61% французов поддерживают отставку Макрона, новые выборы - выход из кризиса

Учитывая, что 61% французов поддерживают отставку Макрона, а 50% хотят распустить Национальное собрание, новые выборы могут стать хорошим выходом из политического кризиса.

Учитывая, что 61% французов поддерживают отставку Макрона, а 50% хотят распустить Национальное собрание, новые выборы могут стать хорошим выходом из политического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в соцсети "Х".

"Я не намерен вмешиваться во внутреннюю политику Франции, но, учитывая, что 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могут стать хорошим выходом из сложившейся ситуации - политического кризиса", - написал Папуашвили.