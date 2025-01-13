Папоян: Армения не планирует выход из ЕАЭС

Правительство Армении не рассматривает вопрос о выходе из ЕАЭС.

Правительство Армении не рассматривает вопрос о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян на пресс-конференции.

"В настоящее время Армения является членом ЕАЭС. И на данный момент в повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС", - сказал он.

По его словам, "повестка членства Армении в Евросоюзе - это параллельная повестка".

"Наша задача - не обсуждение этих повесток, а повышение конкурентоспособности нашей экономики. Не существенно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС, где бы ни была. Наша экономика должна увеличить свою конкурентоспособность, наша производительность должна расти", - сказал Папоян.

Отметим, что 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении страны в Евросоюз. В связи с этим вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о том, что вступление Армении в Евросоюз несовместимо с членством страны в ЕАЭС.