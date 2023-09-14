Папикян встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками и командующим миротворцев РФ

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками РФ генералом армии Олегом Салюковым и новым командующим миротворческими силами в Карабахе генерал-майором Кириллом Кулаковым.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армянского МО.
Министр обороны Армении поприветствовал генерал-майора Кулакова в связи со вступлением на новую должность и пожелал ему успехов в ходе осуществления миротворческой миссии.
Папикян подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Ранее Кулаков побывал в Баку и встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.
Напомним, в конце августа Кулаков сменил на посту командующего миротворцев РФ в Карабахе Александра Ленцова.