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Папикян встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками и командующим миротворцев РФ

Папикян встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками и командующим миротворцев РФ Глава Минобороны Армении Сурен Папикян встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками РФ генералом армии Олегом Салюковым и новым командующим миротворческими силами в Карабахе генерал-майором Кириллом Кулаковым.
В регионе
14 сентября 2023 г. 17:13
Папикян встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками и командующим миротворцев РФ

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками РФ генералом армии Олегом Салюковым и новым командующим миротворческими силами в Карабахе генерал-майором Кириллом Кулаковым.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армянского МО.

Министр обороны Армении поприветствовал генерал-майора Кулакова в связи со вступлением на новую должность и пожелал ему успехов в ходе осуществления миротворческой миссии.

Папикян подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Ранее Кулаков побывал в Баку и встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Напомним, в конце августа Кулаков сменил на посту командующего миротворцев РФ в Карабахе Александра Ленцова.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müdafiə naziri Rusiya sülhməramlılarının yeni komandanı ilə görüşüb
Версия на английском языке Armenia's Papikyan meets with Russian Ground Forces' Commander-in-Chief, Russian peacekeeping contingent commander

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